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Десять разів намагався прорватися ворог на Харківщині: Генштаб про результати

Україна 08:11   27.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Десять разів намагався прорватися ворог на Харківщині: Генштаб про результати

Вранці 27 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також втрати ЗС РФ.

На півночі Харківщини українські захисники стримали п’ять наступів ворога в районі Вовчанська, Строївки та Дворічної. На Куп’янщині зафіксували ще 5 боїв.

“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового”, – пишуть у Генштабі.

Крім того, ворог скинув авіабомби на Вовчанські Хутори.

Також Генштаб опублікував оновлену інформацію про втрати росіян.

Читайте також: Росіяни змогли просунутися на Куп’янському напрямку – інформація від ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 08:11;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 27 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також втрати ЗС РФ.".