Десять разів намагався прорватися ворог на Харківщині: Генштаб про результати
Вранці 27 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також втрати ЗС РФ.
На півночі Харківщини українські захисники стримали п’ять наступів ворога в районі Вовчанська, Строївки та Дворічної. На Куп’янщині зафіксували ще 5 боїв.
“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового”, – пишуть у Генштабі.
Крім того, ворог скинув авіабомби на Вовчанські Хутори.
Також Генштаб опублікував оновлену інформацію про втрати росіян.
Читайте також: Росіяни змогли просунутися на Куп’янському напрямку – інформація від ISW
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бои, генштаб, обстріли;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Десять разів намагався прорватися ворог на Харківщині: Генштаб про результати»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 08:11;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 27 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також втрати ЗС РФ.".