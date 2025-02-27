Десять разів намагався прорватися ворог на Харківщині: Генштаб про результати

Вранці 27 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також втрати ЗС РФ.

На півночі Харківщини українські захисники стримали п’ять наступів ворога в районі Вовчанська, Строївки та Дворічної. На Куп’янщині зафіксували ще 5 боїв.

“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового”, – пишуть у Генштабі.

Крім того, ворог скинув авіабомби на Вовчанські Хутори.

Також Генштаб опублікував оновлену інформацію про втрати росіян.