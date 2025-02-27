Росіяни змогли просунутися на Куп’янському напрямку – інформація від ISW

Про просування окупантів на одній із ділянок на Харківщині повідомили у зведенні аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

ЗС РФ продовжили атакувати на Куп’янському напрямку в районі Дворічної, Радьківки, Кіндрашівки та Петропавлівки. В результаті, констатували аналітики, ворог все ж таки зміг просунутися на півночі від Дворічної. Проте росіяни приписали собі і кілька фейкових успіхів.

“25 лютого російський блогер заявив, що російські війська просунулися на північ від Новомлинська та на захід від Калинового (обидва на північний схід від Куп’янська). Інший російський блогер стверджував, що російські війська просунулися до Кіндрашівки та захопили більшу частину Голубівки (на північ від Куп’янська)”, – зазначили в ISW.

Тим часом ситуація на Харківському та Борівському напрямках залишилася незмінною. Регулярні штурми не дали ворогові жодних результатів.

“25 і 26 лютого російські війська вели наступальні дії на північний схід від Борової в районі Загризового та на схід від Борової в районі Надії та Копанок”, – додали аналітики.