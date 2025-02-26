Троє постраждалих – росіяни атакували КАБами Золочів на Харківщині
Росіяни завдали двох ударів КАБами по селищу Золочів Богодухівського району, повідомила ХОВА.
«Внаслідок влучань одного із КАБів біля території приватного будинку постраждала 67-річна місцева мешканка. Пошкоджені близько 30 приватних будинків, 10 господарчих споруд і теплиця», – розповіли в ХОВА.
Внаслідок другого влучання постраждала ще одна 68-річна жінка і 70-річний чоловік. В усіх потерпілих – гостра реакція на стрес.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: золочів, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 17:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали двох ударів КАБами по селищу Золочів Богодухівського району, повідомила ХОВА.".