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Троє постраждалих – росіяни атакували КАБами Золочів на Харківщині

Події 17:41   26.02.2025
Оксана Якушко
Троє постраждалих – росіяни атакували КАБами Золочів на Харківщині

Росіяни завдали двох ударів КАБами по селищу Золочів Богодухівського району, повідомила ХОВА.

«Внаслідок влучань одного із КАБів біля території приватного будинку постраждала 67-річна місцева мешканка. Пошкоджені близько 30 приватних будинків, 10 господарчих споруд і теплиця», – розповіли в ХОВА.

Внаслідок другого влучання постраждала ще одна 68-річна жінка і 70-річний чоловік. В усіх потерпілих – гостра реакція на стрес.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 17:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали двох ударів КАБами по селищу Золочів Богодухівського району, повідомила ХОВА.".