Трое пострадавших – россияне атаковали КАБами Золочев Харьковской области

Россияне нанесли два удара КАБами по поселку Золочев Богодуховского района, сообщила ХОВА.

«В результате попаданий одного из КАБ возле территории частного дома пострадала 67-летняя местная жительница. Повреждены около 30 частных домов, 10 хозяйственных построек и теплица», — рассказали в ХОВА.

В результате второго попадания пострадала еще одна 68-летняя женщина и 70-летний мужчина. У всех пострадавших – острая реакция на стресс.