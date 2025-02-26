Трое пострадавших – россияне атаковали КАБами Золочев Харьковской области
Фото: ХОВА
Россияне нанесли два удара КАБами по поселку Золочев Богодуховского района, сообщила ХОВА.
«В результате попаданий одного из КАБ возле территории частного дома пострадала 67-летняя местная жительница. Повреждены около 30 частных домов, 10 хозяйственных построек и теплица», — рассказали в ХОВА.
В результате второго попадания пострадала еще одна 68-летняя женщина и 70-летний мужчина. У всех пострадавших – острая реакция на стресс.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: золочів, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 17:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли два удара КАБами по поселку Золочев Богодуховского района, сообщила ХОВА.".