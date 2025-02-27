Россияне смогли продвинуться на Купянском направлении – информация от ISW
О продвижении оккупантов на одном из участков на Харьковщине сообщили в сводке аналитики Института изучения войны (ISW).
ВС РФ продолжили атаковать на Купянском направлении в районе Двуречной, Радьковки, Кондрашовки и Петропавловки. В результате, констатировали аналитики, враг все же смог продвинуться на севере от Двуречной, Однако россияне приписали себе и несколько фейковых успехов.
«25 февраля российский блогер заявил, что российские войска продвинулись к северу от Новомлынска и к западу от Калиново (оба к северо-востоку от Купянска). Другой российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к Кондрашовке и захватили большую часть Голубовки (к северу от Купянска)», – отметили в ISW.
Тем временем ситуация на Харьковском и Боровском направлении осталась неизменной. Регулярные штурмы не принесли врагу никаких результатов.
«25 и 26 февраля российские войска вели наступательные действия к северо-востоку от Боровой в районе Загрызово и к востоку от Боровой в районе Надежды и Копанок», – добавили аналитики.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, война, институт изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 07:26;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О продвижении оккупантов на одном из участков на Харьковщине сообщили в сводке аналитики Института изучения войны (ISW). ".