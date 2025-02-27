Россияне смогли продвинуться на Купянском направлении – информация от ISW

О продвижении оккупантов на одном из участков на Харьковщине сообщили в сводке аналитики Института изучения войны (ISW).

ВС РФ продолжили атаковать на Купянском направлении в районе Двуречной, Радьковки, Кондрашовки и Петропавловки. В результате, констатировали аналитики, враг все же смог продвинуться на севере от Двуречной, Однако россияне приписали себе и несколько фейковых успехов.

«25 февраля российский блогер заявил, что российские войска продвинулись к северу от Новомлынска и к западу от Калиново (оба к северо-востоку от Купянска). Другой российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к Кондрашовке и захватили большую часть Голубовки (к северу от Купянска)», – отметили в ISW.

Тем временем ситуация на Харьковском и Боровском направлении осталась неизменной. Регулярные штурмы не принесли врагу никаких результатов.

«25 и 26 февраля российские войска вели наступательные действия к северо-востоку от Боровой в районе Загрызово и к востоку от Боровой в районе Надежды и Копанок», – добавили аналитики.