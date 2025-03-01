Хто наказав бити по Харкову «Смерчами»: огляд фронту за тиждень

Підозри за обстріли Харкова оголосили двом сумнозвісним генералам, які знищували сирійський Алеппо. Зеленський прокоментував справу про провал оборони Харківщини. У Харкові тиждень працює диференційована тривога. Армія окупантів вивозить цивільних із захопленої Куп’янщини до РФ. Головні події війни в Харківській області за тиждень – в огляді МГ «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Кількість боїв на Харківщині, за повідомленнями Генштабу, впродовж тижня значно не зросла. Усі події, що відбуваються на правому березі Осколу ГШ нині відносить до Харківського напрямку. Відповідно інтенсивність бойових дій на Харківському та Куп’янському дещо зрівнялася. Новим у повідомленнях стала згадка 27 лютого про наступ ворога в районі Строївки – це населений пункт на Куп’янщині поблизу кордону з РФ. Про просування загарбників у Тополях інформував проєкт DeepState. Водночас Інститут вивчення війни повідомив, що СОУ вдалося посунути окупантів у районі Западного. Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець відзначив, що поступ росіян на правому березі Осколу загальмував. За тиждень наполегливих атак їм вдалося просунутися на кілометр.

Обстріли Харкова мають ім’я

Чотири підозри оголосив Офіс генпрокурора України російським офіцерам. Слідство зібрало докази того, що обстріли Харкова касетними боєприпасами в перші дні повномасштабного вторгнення організовували два російські генерали та два полковники. Тільки в один день – 28 лютого 2022-го – снаряди «Смерча» вбили вісім харків’ян на Олексіївці.

Щонайменше двоє з чотирьох підозрюваних – досвідчені кати цивільних, які мають похмуру славу з часів знищення росіянами сирійського міста Алеппо. Ключова персона з тих, кому оголосили про підозру – російський генерал-полковник Олександр Журавльов. Другий підозрюваний у справі – давній колега Журавльова ще з сирійських часів і його перший заступник у військовому окрузі Олексій Завізьон. До розстрілів Харкова він встиг повоювати в Сирії – також у часи боїв за Алеппо. А перед тим був учасником двох чеченських війн. Інші двоє підозрюваних у справі – полковники Євгеній Геращенко та Шалва Кулієв. Перший – командир реактивної артилерійської бригади, яка обстрілювала Харків, другий – заступник начальника штабу ЗВО. Якщо когось із них спіймають, йому загрожуватиме довічне.

Зеленський прокоментував «справу генералів»

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з нагоди третьої річниці повномасштабної війни прокоментував справу про провал оборони Харківщини. У її межах про підозри повідомили двом генералам – Юрію Галушкіну та Артуру Горбенку, а також – полковнику Іллі Лапіну. На їхню підтримку висловилася низка знакових військових, політиків і громадських діячів. А питання, чи можливо судити військових за захист під час війни, викликало широку суспільну дискусію.

У Харкові запрацювала диференційована тривога

Вперше відбій по місту під час авіаударів по Куп’янському району дали на минулих вихідних. А в середині тижня директор департаменту надзвичайних ситуацій міськради Богдан Гладких уже відзначив, що тривог в Харкові стало на 40% менше, ніж в області.

Захоплених на Харківщині цивільних вивозять до РФ

Зона бойових дій на правому березі Осколу на Куп’янщині поступово розширюється. Проте окупантам досі не вдається головне – переправити техніку через річку, розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко. Тим не менше, російської піхоти вже достатньо для того, щоб зробити нестерпним життя місцевих мешканців, які не евакуювалися. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, є інформація, що росіяни намагаються вивозити до РФ цивільне населення.