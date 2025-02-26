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ЗСУ успішно контратакували на Куп’янщині, де просунулися – дані ISW

Україна 10:12   26.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ЗСУ успішно контратакували на Куп’янщині, де просунулися – дані ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що українські захисники змогли просунутися на Куп’янському напрямку, проте деякі успіхи на Харківщині є і в росіян.

На опублікованих геолокаційних кадрах видно, що нещодавно СОУ змогли просунутися на захід від траси Р-79 Дворічна-Куп’янськ та на північний схід від Западного. Водночас, за даними Генштабу, росіяни зуміли захопити частину українських територій на захід від Табаївки.

“Непідтверджені наступи, заявлені Росією: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на північ і захід від Тополі (вздовж міжнародного кордону на північний схід від Куп’янська), на північ від Кучерівки (на схід від Куп’янська), на північний захід від Іванівки (на південний схід від Куп’янська) і далі на північний захід від Табаївки”, – зазначили аналітики.

А ось на Борівському напрямку регулярні штурми так і не допомогли РФ просунутися. А наступні заяви, стверджують в ISW, виявилися фейковими.

“Пов’язаний з Кремлем російський мілблогер стверджував, що українські сили просунулися на захід від Макіївки (на південний схід від Борової), а російські джерела стверджували, що російські сили просунулися поблизу Макіївки та Нововодяного (на північ від Макіївки)”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 10:12;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що українські захисники змогли просунутися на Куп’янському напрямку, проте деякі успіхи на Харківщині є і в росіян.".