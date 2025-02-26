Ворог зумів просунутися на Харківщині, де – у Deep State вказали на картах
Фото: Генштаб ЗСУ
Автори проєкту Deep State оновили інформацію щодо ситуації у Харківській області.
Зокрема, на оновлених картах видно, що росіяни спромоглися просунутися на Харківщині. За даними аналітиків, ворог захопив частину територій у районі населеного пункту Тополі.
Нагадаємо, напередодні командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко повідомляв, що через погодні умови та можливість обстрілювати позиції українських захисників, росіянам все ж таки вдалося закріпитися на правому березі Осколу. На цій ділянці фронту, за його даними, цілодобово точаться важкі бої. Тому Федоренко закликав усіх військовозобов’язаних мобілізуватися та стримати наступ ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 09:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори проєкту Deep State оновили інформацію щодо ситуації у Харківській області.".