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Ворог зумів просунутися на Харківщині, де – у Deep State вказали на картах

Україна 09:25   26.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ворог зумів просунутися на Харківщині, де – у Deep State вказали на картах Фото: Генштаб ЗСУ

Автори проєкту Deep State оновили інформацію щодо ситуації у Харківській області.

Зокрема, на оновлених картах видно, що росіяни спромоглися просунутися на Харківщині. За даними аналітиків, ворог захопив частину територій у районі населеного пункту Тополі.

Нагадаємо, напередодні командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко повідомляв, що через погодні умови та можливість обстрілювати позиції українських захисників, росіянам все ж таки вдалося закріпитися на правому березі Осколу. На цій ділянці фронту, за його даними, цілодобово точаться важкі бої. Тому Федоренко закликав усіх військовозобов’язаних мобілізуватися та стримати наступ ворога.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 09:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори проєкту Deep State оновили інформацію щодо ситуації у Харківській області.".