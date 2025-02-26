Ворог зумів просунутися на Харківщині, де – у Deep State вказали на картах

Автори проєкту Deep State оновили інформацію щодо ситуації у Харківській області.

Зокрема, на оновлених картах видно, що росіяни спромоглися просунутися на Харківщині. За даними аналітиків, ворог захопив частину територій у районі населеного пункту Тополі.

Нагадаємо, напередодні командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко повідомляв, що через погодні умови та можливість обстрілювати позиції українських захисників, росіянам все ж таки вдалося закріпитися на правому березі Осколу. На цій ділянці фронту, за його даними, цілодобово точаться важкі бої. Тому Федоренко закликав усіх військовозобов’язаних мобілізуватися та стримати наступ ворога.