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Враг сумел продвинуться на Харьковщине, где – в Deep State указали на картах

Украина 09:25   26.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Враг сумел продвинуться на Харьковщине, где – в Deep State указали на картах Фото: Генштаб ВСУ

Авторы проекта Deep State обновили информацию о ситуации в Харьковской области.

В частности, на обновленных картах видно, что россияне смогли продвинуться на Харьковщине. По данным аналитиков, враг захватил часть территорий в районе населенного пункта Тополи.

Напомним, накануне командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко сообщал, что  из-за погодных условий и возможности обстреливать позиции украинских защитников, россиянам все же удалось закрепиться на правом берегу Оскола. На этом участке фронта, по его данным, круглосуточно идут тяжелые бои. Поэтому Федоренко призвал всех военнообязанных мобилизоваться и сдержать наступление врага.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 09:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы проекта Deep State обновили информацию о ситуации в Харьковской области.".