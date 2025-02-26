Враг сумел продвинуться на Харьковщине, где – в Deep State указали на картах
Фото: Генштаб ВСУ
Авторы проекта Deep State обновили информацию о ситуации в Харьковской области.
В частности, на обновленных картах видно, что россияне смогли продвинуться на Харьковщине. По данным аналитиков, враг захватил часть территорий в районе населенного пункта Тополи.
Напомним, накануне командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко сообщал, что из-за погодных условий и возможности обстреливать позиции украинских защитников, россиянам все же удалось закрепиться на правом берегу Оскола. На этом участке фронта, по его данным, круглосуточно идут тяжелые бои. Поэтому Федоренко призвал всех военнообязанных мобилизоваться и сдержать наступление врага.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Deep State, аналитики, бои, карты, фронт;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 09:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы проекта Deep State обновили информацию о ситуации в Харьковской области.".