ВСУ успешно контратаковали на Купянщине, где продвинулись – данные ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что украинские защитники смогли продвинуться на Купянском направлении, однако некоторые успехи на Харьковщине есть и у россиян.

На опубликованных геолокационных кадрах видно, что недавно СОУ смогли продвинуться на запад от трассы Р-79 Двуречная-Купянск и на северо-восток от Западного. В то же время, по данным Генштаба, россияне сумели захватить часть украинских территорий на запад от Табаевки.

«Неподтвержденные наступления, заявленные Россией: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к северу и западу от Тополи (вдоль международной границы к северо-востоку от Купянска), к северу от Кучеровки (восточнее Купянска), к северо-западу от Ивановки (к юго-западу от Ивановки) Табаевки», – отметили аналитики.

А вот на Боровском направлении регулярные штурмы так и не помогли РФ продвинуться. А следующие заявления, утверждают в ISW, оказались фейковыми.

«Связанный с Кремлем российский блогер утверждал, что украинские силы продвинулись к западу от Макеевки (юго-восточнее Боровой), а российские источники утверждали, что российские силы продвинулись вблизи Макеевки и Нововодяного (к северу от Макеевки)», – отметили в Институте изучения войны.