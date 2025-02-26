ВСУ успешно контратаковали на Купянщине, где продвинулись – данные ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что украинские защитники смогли продвинуться на Купянском направлении, однако некоторые успехи на Харьковщине есть и у россиян.
На опубликованных геолокационных кадрах видно, что недавно СОУ смогли продвинуться на запад от трассы Р-79 Двуречная-Купянск и на северо-восток от Западного. В то же время, по данным Генштаба, россияне сумели захватить часть украинских территорий на запад от Табаевки.
«Неподтвержденные наступления, заявленные Россией: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к северу и западу от Тополи (вдоль международной границы к северо-востоку от Купянска), к северу от Кучеровки (восточнее Купянска), к северо-западу от Ивановки (к юго-западу от Ивановки) Табаевки», – отметили аналитики.
А вот на Боровском направлении регулярные штурмы так и не помогли РФ продвинуться. А следующие заявления, утверждают в ISW, оказались фейковыми.
«Связанный с Кремлем российский блогер утверждал, что украинские силы продвинулись к западу от Макеевки (юго-восточнее Боровой), а российские источники утверждали, что российские силы продвинулись вблизи Макеевки и Нововодяного (к северу от Макеевки)», – отметили в Институте изучения войны.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 10:12;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что украинские защитники смогли продвинуться на Купянском направлении, однако некоторые успехи на Харьковщине есть и у россиян.".