Армія РФ вдарила по Харківщині з РСЗВ “Смерч” – поліція (фото)

Поліція Харківської області повідомила про те, що, окрім ракетного удару по Харкову та Золочеву, ворог за минулу добу застосував “Смерч” – по Куп’янську.

“По місту Куп’янськ росіяни завдали удари з РСЗВ “Смерч”. Пошкоджене приватне домоволодіння”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також, за даними поліціянтів, пошкоджено приватні будинки в селах Хатнє та Огірцеве. У цих випадках є поранені – жінка та чоловік. Обидва в лікарні.

Пошкоджено житлові будинки у Вовчанську. У Золочеві в результаті ракетного удару С-300 вибито вікна, зруйновано гаражі. У Харкові – пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний будинок.

“На місцях події працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України”, – зазначили поліціянти.