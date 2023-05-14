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Армія РФ вдарила по Харківщині з РСЗВ “Смерч” – поліція (фото)

Події 10:57   14.05.2023
Оксана Горун
Армія РФ вдарила по Харківщині з РСЗВ “Смерч” – поліція (фото) Фото: ГУНП у Харківській області

Поліція Харківської області повідомила про те, що, окрім ракетного удару по Харкову та Золочеву, ворог за минулу добу застосував “Смерч” – по Куп’янську.

“По місту Куп’янськ росіяни завдали удари з РСЗВ “Смерч”. Пошкоджене приватне домоволодіння”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також, за даними поліціянтів, пошкоджено приватні будинки в селах Хатнє та Огірцеве. У цих випадках є поранені – жінка та чоловік. Обидва в лікарні.

Пошкоджено житлові будинки у Вовчанську. У Золочеві в результаті ракетного удару С-300 вибито вікна, зруйновано гаражі. У Харкові – пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний будинок.

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    • “На місцях події працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України”, – зазначили поліціянти.

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    Фото: ГУНП у Харківській області
    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2023 в 10:57;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківської області повідомила про те, що, окрім ракетного удару по Харкову та Золочеву, ворог за минулу добу застосував “Смерч” – по Куп’янську".