Армія РФ вдарила по Харківщині з РСЗВ “Смерч” – поліція (фото)
Поліція Харківської області повідомила про те, що, окрім ракетного удару по Харкову та Золочеву, ворог за минулу добу застосував “Смерч” – по Куп’янську.
“По місту Куп’янськ росіяни завдали удари з РСЗВ “Смерч”. Пошкоджене приватне домоволодіння”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Також, за даними поліціянтів, пошкоджено приватні будинки в селах Хатнє та Огірцеве. У цих випадках є поранені – жінка та чоловік. Обидва в лікарні.
Пошкоджено житлові будинки у Вовчанську. У Золочеві в результаті ракетного удару С-300 вибито вікна, зруйновано гаражі. У Харкові – пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний будинок.
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“На місцях події працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України”, – зазначили поліціянти.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2023 в 10:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківської області повідомила про те, що, окрім ракетного удару по Харкову та Золочеву, ворог за минулу добу застосував “Смерч” – по Куп’янську".