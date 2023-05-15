В Индустриальном районе автомобиль сбил мать с сыном: женщина погибла (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
15 мая около 8:00 на проспекте Героев Харькова водитель «ВАЗ-2110» сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным правоохранителей, от удара 52-летнюю пострадавшую перебросило через автомобиль под стоящее сзади транспортное средство.
От полученных травм женщина погибла на месте, ее сына 2008 года рождения госпитализировали.
66-летнего водителя правоохранители задержали.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 14:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 мая около 8:00 на проспекте Героев Харькова водитель «ВАЗ-2110» сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. ".