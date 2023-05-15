В Индустриальном районе автомобиль сбил мать с сыном: женщина погибла (фото)

15 мая около 8:00 на проспекте Героев Харькова водитель «ВАЗ-2110» сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным правоохранителей, от удара 52-летнюю пострадавшую перебросило через автомобиль под стоящее сзади транспортное средство.

От полученных травм женщина погибла на месте, ее сына 2008 года рождения госпитализировали.

66-летнего водителя правоохранители задержали.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Читайте также: В Харькове водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе