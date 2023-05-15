В Індустріальному районі автомобіль збив матір із сином: жінка загинула (фото)

15 травня близько 8:00 на проспекті Героїв Харкова водій «ВАЗ-2110» збив жінку з дитиною на пішохідному переході.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними правоохоронців, від удару 52-річну постраждалу перекинуло через автомобіль під транспортний засіб, що стояв позаду.

Від отриманих травм жінка померла на місці, її сина 2008 року народження доставили до лікарні.

66-річного водія правоохоронці затримали.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Читайте також: У Харкові водій на смерть збив жінку на пішохідному переході