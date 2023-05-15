В Індустріальному районі автомобіль збив матір із сином: жінка загинула (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
15 травня близько 8:00 на проспекті Героїв Харкова водій «ВАЗ-2110» збив жінку з дитиною на пішохідному переході.
Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними правоохоронців, від удару 52-річну постраждалу перекинуло через автомобіль під транспортний засіб, що стояв позаду.
Від отриманих травм жінка померла на місці, її сина 2008 року народження доставили до лікарні.
66-річного водія правоохоронці затримали.
За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Читайте також: У Харкові водій на смерть збив жінку на пішохідному переході
Новини за темою:
Ви читали новину: «В Індустріальному районі автомобіль збив матір із сином: жінка загинула (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 14:20;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 травня близько 8:00 на проспекті Героїв Харкова водій «ВАЗ-2110» збив жінку з дитиною на пішохідному переході. ".