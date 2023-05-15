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В Індустріальному районі автомобіль збив матір із сином: жінка загинула (фото)

Події 14:20   15.05.2023
Виктория Яковенко
В Індустріальному районі автомобіль збив матір із сином: жінка загинула (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

15 травня близько 8:00 на проспекті Героїв Харкова водій «ВАЗ-2110» збив жінку з дитиною на пішохідному переході.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними правоохоронців, від удару 52-річну постраждалу перекинуло через автомобіль під транспортний засіб, що стояв позаду.

Від отриманих травм жінка померла на місці, її сина 2008 року народження доставили до лікарні.

66-річного водія правоохоронці затримали.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 14:20;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 травня близько 8:00 на проспекті Героїв Харкова водій «ВАЗ-2110» збив жінку з дитиною на пішохідному переході. ".