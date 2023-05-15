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В поселке под Харьковом горел частный дом — ГСЧС

Происшествия 08:59   15.05.2023
Оксана Горун
В поселке под Харьковом горел частный дом — ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что за сутки в регионе случилось 18 пожаров, один из них — достаточно масштабный.

«Около 17:07 произошел пожар в Харьковском районе, с. Высокий пер. Новоукраинский, 4. На территории частного домовладения горела крыша дома на площади 100 квадратных метров. Возгорание было локализовано в 17:40 и полностью ликвидировано в 19:35. От ГСЧС были привлечены 3 единицы техники и 15 человек личного состава», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Причину пожара спасатели не уточнили, однако он однозначно не связан с российскими обстрелами.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 08:59;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что за сутки в регионе случилось 18 пожаров, один из них — достаточно масштабный".