В поселке под Харьковом горел частный дом — ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что за сутки в регионе случилось 18 пожаров, один из них — достаточно масштабный.

«Около 17:07 произошел пожар в Харьковском районе, с. Высокий пер. Новоукраинский, 4. На территории частного домовладения горела крыша дома на площади 100 квадратных метров. Возгорание было локализовано в 17:40 и полностью ликвидировано в 19:35. От ГСЧС были привлечены 3 единицы техники и 15 человек личного состава», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Причину пожара спасатели не уточнили, однако он однозначно не связан с российскими обстрелами.