У селищі під Харковом горів приватний будинок – ДСНС
У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що за добу в регіоні трапилося 18 пожеж, одна з них – досить масштабна.
“Близько 17:07 сталася пожежа в Харківському районі, с. Високий пров. Новоукраїнський, 4. На території приватного домоволодіння горів дах будинку на площі 100 квадратних метрів. Загоряння було локалізовано о 17:40 та повністю ліквідовано о 19:35. Від ДСНС було залучено 3 одиниці техніки та 15 осіб особового складу”, — зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Причину пожежі рятувальники не уточнили, проте вона однозначно не пов’язана з російськими обстрілами.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 08:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що за добу в регіоні трапилося 18 пожеж, одна з них – досить масштабна".