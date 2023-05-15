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У селищі під Харковом горів приватний будинок – ДСНС

Події 08:59   15.05.2023
Оксана Горун
У селищі під Харковом горів приватний будинок – ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що за добу в регіоні трапилося 18 пожеж, одна з них – досить масштабна.

“Близько 17:07 сталася пожежа в Харківському районі, с. Високий пров. Новоукраїнський, 4. На території приватного домоволодіння горів дах будинку на площі 100 квадратних метрів. Загоряння було локалізовано о 17:40 та повністю ліквідовано о 19:35. Від ДСНС було залучено 3 одиниці техніки та 15 осіб особового складу”, — зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Причину пожежі рятувальники не уточнили, проте вона однозначно не пов’язана з російськими обстрілами.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 08:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що за добу в регіоні трапилося 18 пожеж, одна з них – досить масштабна".