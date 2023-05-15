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Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Харьковщине продолжает стремительно снижаться

Общество 21:11   15.05.2023
Елена Нагорная
Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Харьковщине продолжает стремительно снижаться

С 8 по 14 мая в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей снизилась на 7,5%.

Всего в течение недели заболели 2140 человек (с учетом случаев коронавируса), из них 844 ребенка, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.

Показатель заболеваемости составляет 81,74 на 100 тысяч населения, что не превышает эпидпорог. Интенсивность эпидпроцесса соответствует низкому уровню.

Количество госпитализированных в сравнении с предыдущей неделей уменьшилось почти на 19%. В больницы попали 140 человек.

Напомним, с 1 по 7 мая заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 17% в сравнении с предыдущей неделей.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 21:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 8 по 14 мая в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей снизилась на 7,5%.".