Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Харьковщине продолжает стремительно снижаться
С 8 по 14 мая в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей снизилась на 7,5%.
Всего в течение недели заболели 2140 человек (с учетом случаев коронавируса), из них 844 ребенка, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.
Показатель заболеваемости составляет 81,74 на 100 тысяч населения, что не превышает эпидпорог. Интенсивность эпидпроцесса соответствует низкому уровню.
Количество госпитализированных в сравнении с предыдущей неделей уменьшилось почти на 19%. В больницы попали 140 человек.
Напомним, с 1 по 7 мая заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 17% в сравнении с предыдущей неделей.
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 21:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 8 по 14 мая в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей снизилась на 7,5%.".