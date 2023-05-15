Захворюваність на грип та ГРВІ на Харківщині продовжує стрімко знижуватися

З 8 по 14 травня в Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з попереднім тижнем знизилася на 7,5%.

Загалом протягом тижня захворіли 2140 осіб (з урахуванням випадків коронавірусу), з них 844 дитини, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Показник захворюваності становить 81,74 на 100 тисяч населення, що не перевищує епідпоріг. Інтенсивність епідпроцесу відповідає низькому рівню.

Кількість ушпиталених порівняно з попереднім тижнем зменшилась майже на 19%. До лікарень потрапили 140 людей.

Нагадаємо, з 1 по 7 травня захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 17% порівняно з попереднім тижнем.