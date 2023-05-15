Захворюваність на грип та ГРВІ на Харківщині продовжує стрімко знижуватися
З 8 по 14 травня в Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з попереднім тижнем знизилася на 7,5%.
Загалом протягом тижня захворіли 2140 осіб (з урахуванням випадків коронавірусу), з них 844 дитини, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Показник захворюваності становить 81,74 на 100 тисяч населення, що не перевищує епідпоріг. Інтенсивність епідпроцесу відповідає низькому рівню.
Кількість ушпиталених порівняно з попереднім тижнем зменшилась майже на 19%. До лікарень потрапили 140 людей.
Нагадаємо, з 1 по 7 травня захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 17% порівняно з попереднім тижнем.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 21:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 8 по 14 травня в Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з попереднім тижнем знизилася на 7,5%.".