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Захворюваність на грип та ГРВІ на Харківщині продовжує стрімко знижуватися

Суспільство 21:11   15.05.2023
Олена Нагорна
Захворюваність на грип та ГРВІ на Харківщині продовжує стрімко знижуватися

З 8 по 14 травня в Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з попереднім тижнем знизилася на 7,5%.

Загалом протягом тижня захворіли 2140 осіб (з урахуванням випадків коронавірусу), з них 844 дитини, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Показник захворюваності становить 81,74 на 100 тисяч населення, що не перевищує епідпоріг. Інтенсивність епідпроцесу відповідає низькому рівню.

Кількість ушпиталених порівняно з попереднім тижнем зменшилась майже на 19%. До лікарень потрапили 140 людей.

Нагадаємо, з 1 по 7 травня захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 17% порівняно з попереднім тижнем.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 21:11;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 8 по 14 травня в Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з попереднім тижнем знизилася на 7,5%.".