Жительница Харьковщины сдавала ВСУ сыну — связному российских спецслужб

СБУ задержала в Харьковской области очередных предателей — на российские спецслужбы работали мужчина и женщина из Волчанска. Женщина передавала информацию сыну, который находится в РФ.

«СБУ задержала в Харьковской области двух информаторов рф, искавших для врага информацию о контрнаступлении ВСУ», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Предатели попались во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях региона. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что задержанные — 40-летний мужчина и 56-летняя женщина.

«56-летняя женщина собирала информацию о перемещениях и местах базирования Сил обороны на территории г. Волчанск и других населенных пунктов Чугуевского района Харьковской области. В дальнейшем она передавала данные своему сыну, который сейчас живет в рф и связан с российскими спецслужбами. К своей противоправной деятельности представитель страны-агрессора также привлек своего давнего знакомого — 40-летнего жителя Волчанска», — проинформировали прокуроры.

Оба задержанных корректировали вражеские удары по украинским позициям. Данные своему другу и родственнику они передавали «на словах» — в разговорах по мобильному телефону, так как на местности он хорошо ориентировался.

По информации СБУ, также предатели фиксировали последствия российских ракетно-артиллерийских обстрелов региона.

«Разведданные потребовались оккупантам для планирования и подготовки повторных воздушных ударов по украинским объектам», — отметил Абдула.

Задержали фигурантов во время выполнения очередной вражеской задачи. А во время обысков у них обнаружили мобильные, которые использовали для переписки с визави в РФ. Мужчине и женщине сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения. Сейчас оба задержанных — под стражей.