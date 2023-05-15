Мешканка Харківщини здавала ЗСУ синові – зв’язковому російських спецслужб

СБУ затримала на Харківщині чергових зрадників – на російські спецслужби працювали чоловік та жінка з Вовчанська. Жінка передавала інформацію синові, який перебуває у РФ.

“СБУ затримала на Харківщині двох інформаторів рф, які шукали для ворога інформацію про контрнаступ ЗСУ”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зрадники попалися під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях регіону. У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що затримані – 40-річний чоловік та 56-річна жінка.

“56-річна жінка збирала інформацію про переміщення та місця базування Сил оборони на території м. Вовчанськ та інших населених пунктів Чугуївського району Харківської області. Надалі вона передавала дані своєму сину, який нині мешкає у рф та пов’язаний з російськими спецслужбами. До своєї протиправної діяльності представник країни-агресорки також залучив свого давнього знайомого — 40-річного мешканця м. Вовчанськ”, – поінформували прокурори.

Обидва затримані коригували ворожі удари по українських позиціях. Дані своєму другові та родичу вони передавали “на словах” – у розмовах мобільним телефоном, тому що на місцевості він добре орієнтувався.

За інформацією СБУ, також зрадники фіксували наслідки російських ракетно-артилерійських обстрілів регіону.

“Розвіддані потрібні були окупантам для планування та підготовки повторних повітряних ударів по українських об’єктах”, – зазначив Абдула.

Затримали фігурантів під час виконання чергового завдання. А під час обшуків у них виявили мобільні, які використовували для листування із візаві з РФ. Чоловікові та жінці повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану. Наразі обидва затримані – під вартою.