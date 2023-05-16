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В Харькове восстанавливают здания после последнего ракетного удара РФ

Общество 14:46   16.05.2023
Виктория Яковенко
В Харькове восстанавливают здания после последнего ракетного удара РФ Фото: Харьковский городской совет

В зданиях рядом с объектом критической инфраструктуры, куда в ночь на 14 мая попала российская ракета, вставляют окна.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«В ночь на воскресенье был прилет, повредивший некоторые объекты. Наши коммунальные службы сейчас вставляют там окна. Прошлая ночь была более-менее спокойной», – отметил Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 14:46;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В зданиях рядом с объектом критической инфраструктуры, куда в ночь на 14 мая попала российская ракета, вставляют окна.".