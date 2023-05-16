В Харькове восстанавливают здания после последнего ракетного удара РФ

В зданиях рядом с объектом критической инфраструктуры, куда в ночь на 14 мая попала российская ракета, вставляют окна.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«В ночь на воскресенье был прилет, повредивший некоторые объекты. Наши коммунальные службы сейчас вставляют там окна. Прошлая ночь была более-менее спокойной», – отметил Терехов.