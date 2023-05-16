В Харькове восстанавливают здания после последнего ракетного удара РФ
Фото: Харьковский городской совет
В зданиях рядом с объектом критической инфраструктуры, куда в ночь на 14 мая попала российская ракета, вставляют окна.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«В ночь на воскресенье был прилет, повредивший некоторые объекты. Наши коммунальные службы сейчас вставляют там окна. Прошлая ночь была более-менее спокойной», – отметил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 14:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В зданиях рядом с объектом критической инфраструктуры, куда в ночь на 14 мая попала российская ракета, вставляют окна.".