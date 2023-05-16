У Харкові відновлюють будівлі після останнього ракетного удару РФ
Фото: Харківська міська рада
У будівлях поруч з об’єктом критичної інфраструктури, куди у ніч проти 14 травня поцілила російська ракета, вставляють вікна.
Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«У ніч проти неділі був приліт, який пошкодив деякі об’єкти. Наші комунальні служби зараз вставляють там вікна. Минула ніч була більш-менш спокійною», – зазначив Терехов.
Читайте також: Нічний ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив про наслідки
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові відновлюють будівлі після останнього ракетного удару РФ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 14:46;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У будівлях поруч з об’єктом критичної інфраструктури, куди у ніч проти 14 травня поцілила російська ракета, вставляють вікна.".