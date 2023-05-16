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У Харкові відновлюють будівлі після останнього ракетного удару РФ

Суспільство 14:46   16.05.2023
Виктория Яковенко
У Харкові відновлюють будівлі після останнього ракетного удару РФ Фото: Харківська міська рада

У будівлях поруч з об’єктом критичної інфраструктури, куди у ніч проти 14 травня поцілила російська ракета, вставляють вікна.

Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«У ніч проти неділі був приліт, який пошкодив деякі об’єкти. Наші комунальні служби зараз вставляють там вікна. Минула ніч була більш-менш спокійною», – зазначив Терехов.

Читайте також: Нічний ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив про наслідки

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 14:46;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У будівлях поруч з об’єктом критичної інфраструктури, куди у ніч проти 14 травня поцілила російська ракета, вставляють вікна.".