У Харкові відновлюють будівлі після останнього ракетного удару РФ

У будівлях поруч з об’єктом критичної інфраструктури, куди у ніч проти 14 травня поцілила російська ракета, вставляють вікна.

Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«У ніч проти неділі був приліт, який пошкодив деякі об’єкти. Наші комунальні служби зараз вставляють там вікна. Минула ніч була більш-менш спокійною», – зазначив Терехов.