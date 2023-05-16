В метро Харькова поймали вора, а на дорогах — пятерых пьяных водителей
За минувшие сутки операторы спецлинии «102» в Харьковской области получили 1109 сообщений о происшествиях, пишет начальник облуправления Нацполиции Владимир Тимошко.
По его данным, в течение суток правоохранители:
— зафиксировали последствия обстрелов Чугуевского и Купянского районов. Есть раненые и погибшие. Следователи открыли уголовные производства;
— по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности доставили в территориальные подразделения для проверки шестерых человек;
— на блокпостах совместно с военными проверили 3596 транспортных средств;
— разоблачили четыре факта незаконного оборота наркотиков;
— на станции метро обнаружили 26-летнего харьковчанина, который находился в розыске за совершение кражи;
— на блокпосту остановили автомобиль, водитель которого предоставил свидетельство о регистрации транспортного средства с явными признаками подделки. Машину и документы изъяли, проводится проверка;
— составили пять админпротоколов в отношении водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения.
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 08:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки операторы спецлинии «102» в Харьковской области получили 1109 сообщений о происшествиях, пишет начальник облуправления Нацполиции Владимир Тимошко.".