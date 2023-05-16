Live
  • Вівторок 16.05.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.77
    • 🟢

У метро Харкова спіймали крадія, а на дорогах – п’ятьох п’яних водіїв

Суспільство 08:24   16.05.2023
Олена Нагорна
У метро Харкова спіймали крадія, а на дорогах – п’ятьох п’яних водіїв

Минулої доби оператори спецлінії “102” в Харківській області отримали 1109 повідомлень про події, пише начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.

За його даними, протягом доби правоохоронці:

– зафіксували наслідки обстрілів Чугуївського та Куп’янського районів. Є поранені та загиблі. Слідчі відкрили кримінальні провадження;

– за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності доправили до територіальних підрозділів для перевірки шістьох осіб;

– на блокпостах разом із військовими перевірили 3596 транспортних засобів;

– викрили чотири факти незаконного обігу наркотиків;

– на станції метро виявили 26-річного харків’янина, який перебував у розшуку за скоєння крадіжки;

– на блокпосту зупинили автомобіль, водій якого надав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з явними ознаками підробки. Машину та документи вилучили, проводиться перевірка;

– склали п’ять адмінпротоколів щодо водіїв, які керували автомобілями у стані сп’яніння.

Читайте також: У згорілому будинку на Харківщині знайшли тіла чоловіка та жінки

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

08:24
У метро Харкова спіймали крадія, а на дорогах – п’ятьох п’яних водіїв
08:03
У згорілому будинку на Харківщині знайшли тіла чоловіка та жінки
07:15
Зведення Генштабу: ракетний удар по Україні та спроби наступати на Харківщині
22:48
Рік тому ТрО відігнала ворога і дійшла до держкордону на Харківщині (відео)
22:08
Тварин Харківського зоопарку нагодували червонокнижними рослинами (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У метро Харкова спіймали крадія, а на дорогах – п’ятьох п’яних водіїв»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 08:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби оператори спецлінії “102” в Харківській області отримали 1109 повідомлень про події, пише начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.".