У метро Харкова спіймали крадія, а на дорогах – п’ятьох п’яних водіїв

Минулої доби оператори спецлінії “102” в Харківській області отримали 1109 повідомлень про події, пише начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.

За його даними, протягом доби правоохоронці:

– зафіксували наслідки обстрілів Чугуївського та Куп’янського районів. Є поранені та загиблі. Слідчі відкрили кримінальні провадження;

– за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності доправили до територіальних підрозділів для перевірки шістьох осіб;

– на блокпостах разом із військовими перевірили 3596 транспортних засобів;

– викрили чотири факти незаконного обігу наркотиків;

– на станції метро виявили 26-річного харків’янина, який перебував у розшуку за скоєння крадіжки;

– на блокпосту зупинили автомобіль, водій якого надав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з явними ознаками підробки. Машину та документи вилучили, проводиться перевірка;

– склали п’ять адмінпротоколів щодо водіїв, які керували автомобілями у стані сп’яніння.