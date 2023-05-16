У метро Харкова спіймали крадія, а на дорогах – п’ятьох п’яних водіїв
Минулої доби оператори спецлінії “102” в Харківській області отримали 1109 повідомлень про події, пише начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.
За його даними, протягом доби правоохоронці:
– зафіксували наслідки обстрілів Чугуївського та Куп’янського районів. Є поранені та загиблі. Слідчі відкрили кримінальні провадження;
– за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності доправили до територіальних підрозділів для перевірки шістьох осіб;
– на блокпостах разом із військовими перевірили 3596 транспортних засобів;
– викрили чотири факти незаконного обігу наркотиків;
– на станції метро виявили 26-річного харків’янина, який перебував у розшуку за скоєння крадіжки;
– на блокпосту зупинили автомобіль, водій якого надав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з явними ознаками підробки. Машину та документи вилучили, проводиться перевірка;
– склали п’ять адмінпротоколів щодо водіїв, які керували автомобілями у стані сп’яніння.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 08:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби оператори спецлінії “102” в Харківській області отримали 1109 повідомлень про події, пише начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.".