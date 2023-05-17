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Харьковщина – лидер по количеству поданных заявлений на программу єВідновлення

Общество 15:03   17.05.2023
Виктория Яковенко
Харьковщина – лидер по количеству поданных заявлений на программу єВідновлення Фото: ХОВА

За первую неделю работы госпрограммы єВідновлення жители Харьковщины подали 3554 заявления — это наибольшее количество среди других областей Украины. 

Об этом сообщили в ХОВА со ссылкой на Министерство восстановления Украины.

Всего, в рамках программы, с 10 мая украинцы подали 10 440 заявлений.

Более 56% заявлений касаются помощи по восстановлению квартиры, 43,4% – частного дома и менее 1% – других жилых помещений.

Больше всего заявлений подали жители Харьковской (3554 заявления), Киевской (2852), Николаевской (870), Донецкой (688) и Херсонской (649) областей.

Далее комиссии, которые будут созданы при органах местного самоуправления, проработают заявления и начнут непосредственное обследование жилья. Таких комиссий, по состоянию на 17 мая, создано уже 108, добавили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 15:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За первую неделю работы госпрограммы єВідновлення жители Харьковщины подали 3554 заявления — это наибольшее количество среди других областей Украины. ".