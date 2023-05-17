Харьковщина – лидер по количеству поданных заявлений на программу єВідновлення
За первую неделю работы госпрограммы єВідновлення жители Харьковщины подали 3554 заявления — это наибольшее количество среди других областей Украины.
Об этом сообщили в ХОВА со ссылкой на Министерство восстановления Украины.
Всего, в рамках программы, с 10 мая украинцы подали 10 440 заявлений.
Более 56% заявлений касаются помощи по восстановлению квартиры, 43,4% – частного дома и менее 1% – других жилых помещений.
Больше всего заявлений подали жители Харьковской (3554 заявления), Киевской (2852), Николаевской (870), Донецкой (688) и Херсонской (649) областей.
Далее комиссии, которые будут созданы при органах местного самоуправления, проработают заявления и начнут непосредственное обследование жилья. Таких комиссий, по состоянию на 17 мая, создано уже 108, добавили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 15:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За первую неделю работы госпрограммы єВідновлення жители Харьковщины подали 3554 заявления — это наибольшее количество среди других областей Украины. ".