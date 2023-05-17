Харківщина – лідер за кількістю поданих заяв на програму єВідновлення
За перший тиждень роботи держпрограми єВідновлення мешканці Харківщини подали 3554 заяви – це найбільша кількість серед інших областей України.
Про це повідомили у ХОВА з посиланням на Міністерство відновлення України.
Загалом, з 10 травня у межах програми українці подали 10 440 заяв.
Понад 56% заяв стосуються допомоги щодо відновлення квартири, 43,4% – приватного будинку та менше ніж 1% – інших житлових приміщень.
Найбільше заяв подали мешканці Харківської (3554 заяви), Київської (2852), Миколаївської (870), Донецької (688) та Херсонської (649) областей.
Далі комісії, які будуть створені при органах місцевого самоврядування, опрацюють заяви та розпочнуть безпосереднє обстеження житла. Таких комісій, станом на 17 травня, створено вже 108, додали у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 15:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За перший тиждень роботи держпрограми єВідновлення мешканці Харківщини подали 3554 заяви – це найбільша кількість серед інших областей України. ".