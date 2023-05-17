Прокуратура показала последствия обстрелов на Харьковщине: есть жертва (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
16 мая около 13:00 армия РФ нанесла удар по городу Купянск. В результате обстрела погиб 58-летний житель.
Фото последствий вражеских обстрелов опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.
В ночь на 17 мая военные РФ открыли огонь по селу Богуславка Изюмского района. В результате артобстрела повреждены жилые дома, добавили правоохранители.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 13:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 мая около 13:00 армия РФ нанесла удар по городу Купянск. В результате обстрела погиб 58-летний житель.".