Прокуратура показала наслідки обстрілів на Харківщині: є загиблий (фото)

16 травня близько 13:00 армія РФ завдала удару по місту Куп’янськ. Внаслідок обстрілу загинув 58-річний цивільний.

Фото наслідків ворожих обстрілів опублікували у Харківській обласній прокуратурі.

У ніч на 17 травня військові РФ відкрили вогонь по селу Богуславка Ізюмського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджено житлові будинки, додали правоохоронці.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).