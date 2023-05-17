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Прокуратура показала наслідки обстрілів на Харківщині: є загиблий (фото)

Події 13:54   17.05.2023
Вікторія Яковенко
Прокуратура показала наслідки обстрілів на Харківщині: є загиблий (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

16 травня близько 13:00 армія РФ завдала удару по місту Куп’янськ. Внаслідок обстрілу загинув 58-річний цивільний.

Фото наслідків ворожих обстрілів опублікували у Харківській обласній прокуратурі.

У ніч на 17 травня військові РФ відкрили вогонь по селу Богуславка Ізюмського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджено житлові будинки, додали правоохоронці.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 13:54;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 травня близько 13:00 армія РФ завдала удару по місту Куп’янськ. Внаслідок обстрілу загинув 58-річний цивільний.".