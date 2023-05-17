“Ворог обирає виключно цивільні об’єкти”, – Синєгубов про обстріли РФ
Щодня армія РФ обстрілює близько 20 населених пунктів на Харківщині.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Ворог обстрілює наші населені пункти, які знаходяться на прикордонні з усіх видів озброєння: артилерія, авіація, танки, міномети, «Гради», «Смерчі», «Урагани». Ворог обирає цілеспрямовано виключно цивільні об’єкти для того, щоб надалі здійснювати терор нашого населення», – розповів Синєгубов.
Голова ХОВА зазначив, що всі злочини ворога будуть зафіксовані та передані у Міжнародний суд.
Синєгубов додав, що наразі на Харківщині всі служби та підрозділи працюють у посиленому режимі.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 13:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щодня армія РФ обстрілює близько 20 населених пунктів на Харківщині.".