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“Ворог обирає виключно цивільні об’єкти”, – Синєгубов про обстріли РФ

Суспільство 13:31   17.05.2023
Вікторія Яковенко
“Ворог обирає виключно цивільні об’єкти”, – Синєгубов про обстріли РФ

Щодня армія РФ обстрілює близько 20 населених пунктів на Харківщині.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ворог обстрілює наші населені пункти, які знаходяться на прикордонні з усіх видів озброєння: артилерія, авіація, танки, міномети, «Гради», «Смерчі», «Урагани». Ворог обирає цілеспрямовано виключно цивільні об’єкти для того, щоб надалі здійснювати терор нашого населення», – розповів Синєгубов.

Голова ХОВА зазначив, що всі злочини ворога будуть зафіксовані та передані у Міжнародний суд.

Синєгубов додав, що наразі на Харківщині всі служби та підрозділи працюють у посиленому режимі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 13:31;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щодня армія РФ обстрілює близько 20 населених пунктів на Харківщині.".