“Ворог обирає виключно цивільні об’єкти”, – Синєгубов про обстріли РФ

Щодня армія РФ обстрілює близько 20 населених пунктів на Харківщині.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ворог обстрілює наші населені пункти, які знаходяться на прикордонні з усіх видів озброєння: артилерія, авіація, танки, міномети, «Гради», «Смерчі», «Урагани». Ворог обирає цілеспрямовано виключно цивільні об’єкти для того, щоб надалі здійснювати терор нашого населення», – розповів Синєгубов.

Голова ХОВА зазначив, що всі злочини ворога будуть зафіксовані та передані у Міжнародний суд.

Синєгубов додав, що наразі на Харківщині всі служби та підрозділи працюють у посиленому режимі.