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«Враг выбирает исключительно гражданские объекты» — Синегубов об обстрелах РФ

Общество 13:31   17.05.2023
Виктория Яковенко
«Враг выбирает исключительно гражданские объекты» — Синегубов об обстрелах РФ

Ежедневно армия РФ обстреливает около 20 населённых пунктов в Харьковской области.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Враг обстреливает наши населенные пункты, которые находятся на приграничье из всех видов вооружения: артиллерия, авиация, танки, минометы, «Грады», «Смерчи», «Ураганы». Враг выбирает целенаправленно исключительно гражданские объекты для того, чтобы в дальнейшем совершать террор нашего населения», — рассказал Синегубов.

Глава ХОВА отметил, что все преступления врага будут зафиксированы и переданы в Международный суд.

Синегубов добавил, что на Харьковщине все службы и подразделения работают в усиленном режиме.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 13:31;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ежедневно армия РФ обстреливает около 20 населённых пунктов в Харьковской области.".