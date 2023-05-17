«Враг выбирает исключительно гражданские объекты» — Синегубов об обстрелах РФ
Ежедневно армия РФ обстреливает около 20 населённых пунктов в Харьковской области.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Враг обстреливает наши населенные пункты, которые находятся на приграничье из всех видов вооружения: артиллерия, авиация, танки, минометы, «Грады», «Смерчи», «Ураганы». Враг выбирает целенаправленно исключительно гражданские объекты для того, чтобы в дальнейшем совершать террор нашего населения», — рассказал Синегубов.
Глава ХОВА отметил, что все преступления врага будут зафиксированы и переданы в Международный суд.
Синегубов добавил, что на Харьковщине все службы и подразделения работают в усиленном режиме.
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 13:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ежедневно армия РФ обстреливает около 20 населённых пунктов в Харьковской области.".