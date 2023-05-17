Во Львовской области заложат парк в память о жертвах оккупантов на Харьковщине
В городе Дрогобыч Львовской области заложат парк, посвященный памяти жертв российских оккупантов в городе-побратиме Изюм. Деревья планируют высадить на следующей неделе, ко Дню героев, который отмечают 23 мая.
Парк станет местом памяти и чествования всех убитых и замученных российскими военными, обнаруженных в Изюме, пишет Дрогобычский горсовет.
Сообщается, что саженцы деревьев привезет официальная делегация с Харьковщины.
«Высаженными деревьями в Дрогобыче будет основан новый парк, который будет символизировать память о героях, — как военных, так и гражданских, павших мученической смертью за Украину», — говорится в публикации.
Локацию и время высадки деревьев обещают сообщить дополнительно. На мероприятие пригласят ВПО, в частности из Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 20:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Дрогобыч Львовской области заложат парк, посвященный памяти жертв российских оккупантов в городе-побратиме Изюм. Деревья планируют высадить на следующей неделе, ко Дню героев, который отмечают 23 мая.".