Live
  • Середа 17.05.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.81
    • 🔴

У Львівській області закладуть парк у пам’ять про жертв армії РФ на Харківщині

Політика 20:17   17.05.2023
Олена Нагорна
У Львівській області закладуть парк у пам’ять про жертв армії РФ на Харківщині

У місті Дрогобич на Львівщині закладуть парк, присвячений пам’яті жертв російських окупантів у місті-побратимі Ізюм. Дерева планують висадити наступного тижня, до Дня героїв, який відзначають 23 травня.

Парк стане місцем пам’яті та вшанування всіх убитих та закатованих російськими військовими, виявлених в Ізюмі, пише Дрогобицька міськрада.

Повідомляється, що саджанці привезе офіційна делегація із Харківщини.

“Висадженими деревами у Дрогобичі буде започатковано новий парк, який символізуватиме пам’ять про героїв, – як військових, так і цивільних, які полягли мученицькою смертю за Україну”, — йдеться в публікації.

Локацію та час висадки дерев обіцяють повідомити додатково. На захід запросять ВПО, зокрема з Харківської області.

Читайте також: У розбитому обстрілами Ізюмі відновлюють центральний парк (фото)

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

20:42
За тиждень військові РФ вбили 12 жителів Харківщини, 23 поранені – Єрмак
20:17
У Львівській області закладуть парк у пам’ять про жертв армії РФ на Харківщині
19:51
Не можуть пробачити, що їх не зустріли – Синєгубов про посилення обстрілів
19:15
Виставки, майстерклас і концерт: Ніч музеїв проведуть у Харкові (програма)
18:50
Зведення Генштабу: на Харківщині ворог намагався наступати і завдав авіаудару

  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Львівській області закладуть парк у пам’ять про жертв армії РФ на Харківщині»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 20:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Дрогобич на Львівщині закладуть парк, присвячений пам’яті жертв російських окупантів у місті-побратимі Ізюм. Дерева планують висадити наступного тижня, до Дня героїв, який відзначають 23 травня.".