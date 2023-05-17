У Львівській області закладуть парк у пам’ять про жертв армії РФ на Харківщині

У місті Дрогобич на Львівщині закладуть парк, присвячений пам’яті жертв російських окупантів у місті-побратимі Ізюм. Дерева планують висадити наступного тижня, до Дня героїв, який відзначають 23 травня.

Парк стане місцем пам’яті та вшанування всіх убитих та закатованих російськими військовими, виявлених в Ізюмі, пише Дрогобицька міськрада.

Повідомляється, що саджанці привезе офіційна делегація із Харківщини.

“Висадженими деревами у Дрогобичі буде започатковано новий парк, який символізуватиме пам’ять про героїв, – як військових, так і цивільних, які полягли мученицькою смертю за Україну”, — йдеться в публікації.

Локацію та час висадки дерев обіцяють повідомити додатково. На захід запросять ВПО, зокрема з Харківської області.