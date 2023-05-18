Синегубов в Купянске провел совещание с военными и обсуждал оборону (видео)

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в городе Купянск 18 мая провел совещание с военным командованием и представителями местной власти.

Обсуждали острые вопросы по восстановлению Купянска и Купянской громады, а также военную и оборонную ситуацию вдоль линии фронта, передает пресс-служба ХОВА.

На сегодня в Купянске проживают 5 тысяч человек, а во всей громаде насчитывается примерно 11 тысяч жителей.

«Поддерживаем жизнедеятельность Купянска даже в таких тяжелых условиях, ведь фактически 8 км позади нас находится линия фронта. Враг постоянно атакует позиции наших военных из всех видов вооружения: танки, артиллерия, минометы, авиация», — отметил Синегубов.

Он добавил, что также работают над восстановлением выплат зарплаты местным педагогам — частично через Министерство образования и науки этот вопрос решен.

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