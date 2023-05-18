Синегубов в Купянске провел совещание с военными и обсуждал оборону (видео)
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в городе Купянск 18 мая провел совещание с военным командованием и представителями местной власти.
Обсуждали острые вопросы по восстановлению Купянска и Купянской громады, а также военную и оборонную ситуацию вдоль линии фронта, передает пресс-служба ХОВА.
На сегодня в Купянске проживают 5 тысяч человек, а во всей громаде насчитывается примерно 11 тысяч жителей.
«Поддерживаем жизнедеятельность Купянска даже в таких тяжелых условиях, ведь фактически 8 км позади нас находится линия фронта. Враг постоянно атакует позиции наших военных из всех видов вооружения: танки, артиллерия, минометы, авиация», — отметил Синегубов.
Он добавил, что также работают над восстановлением выплат зарплаты местным педагогам — частично через Министерство образования и науки этот вопрос решен.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 21:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в городе Купянск 18 мая провел совещание с военным командованием и представителями местной власти.".