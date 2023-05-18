Синегубов в вышиванке посетил Купянск на Харьковщине

Сегодня работаем в прифронтовом Купянске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Враг почти каждый день обстреливает приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковщины. Использует против наших людей все виды вооружения – авиацию, артиллерию, танки, минометы. Украинские воины держат позиции и не уступают оккупантам даже сантиметр нашей земли. В таких сложных условиях мы делаем все, чтобы обеспечить жизнедеятельность города. В самом Купянске находится сейчас около 5 тысяч человек. Если брать громаду, то в ней сейчас проживают около 11 тыс. человек», — отметил Синегубов.

ХОВА уже сейчас работает над подготовкой города к новому отопительному сезону, восстановлением инфраструктуры и обеспечением условий жизни для людей, сообщил Синегубов.