Синегубов в вышиванке посетил Купянск на Харьковщине
Сегодня работаем в прифронтовом Купянске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Враг почти каждый день обстреливает приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковщины. Использует против наших людей все виды вооружения – авиацию, артиллерию, танки, минометы. Украинские воины держат позиции и не уступают оккупантам даже сантиметр нашей земли. В таких сложных условиях мы делаем все, чтобы обеспечить жизнедеятельность города. В самом Купянске находится сейчас около 5 тысяч человек. Если брать громаду, то в ней сейчас проживают около 11 тыс. человек», — отметил Синегубов.
ХОВА уже сейчас работает над подготовкой города к новому отопительному сезону, восстановлением инфраструктуры и обеспечением условий жизни для людей, сообщил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 16:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня работаем в прифронтовом Купянске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".