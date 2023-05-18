Синєгубов у вишиванці відвідав Куп’янськ на Харківщині (відео)
Сьогодні працюємо у прифронтовому Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Ворог майже щодня обстрілює прикордонні та прифронтові населені пункти Харківщини. Використовує проти наших людей усі види озброєння – авіацію, артилерію, танки, міномети. Українські воїни тримають позиції та не поступаються окупантам жодним сантиметром нашої землі. Навіть в таких складних умовах, ми робимо усе, аби забезпечити життєдіяльність міста. У самому Куп’янську перебуває біля 5 тисяч людей. Якщо брати громаду, то в ній зараз проживає близько 11 тис. людей», – зазначив Синєгубов.
ХОВА вже зараз працює над підготовкою міста до нового опалювального сезону, над відновленням інфраструктури та забезпеченням умов життя для людей, повідомив Синєгубов.
Читайте також: Поліція та мери Харківщини одягли вишиванки (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов у вишиванці відвідав Куп’янськ на Харківщині (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 16:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні працюємо у прифронтовому Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".