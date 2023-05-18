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Синєгубов у вишиванці відвідав Куп’янськ на Харківщині (відео)

Суспільство 16:28   18.05.2023
Оксана Якушко
Синєгубов у вишиванці відвідав Куп’янськ на Харківщині (відео)

Сьогодні працюємо у прифронтовому Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Ворог майже щодня обстрілює прикордонні та прифронтові населені пункти Харківщини. Використовує проти наших людей усі види озброєння – авіацію, артилерію, танки, міномети. Українські воїни тримають позиції та не поступаються окупантам жодним сантиметром нашої землі. Навіть в таких складних умовах, ми робимо усе, аби забезпечити життєдіяльність міста. У самому Куп’янську перебуває біля 5 тисяч людей. Якщо брати громаду, то в ній зараз проживає близько 11 тис. людей», – зазначив Синєгубов.

 

ХОВА вже зараз працює над підготовкою міста до нового опалювального сезону, над відновленням інфраструктури та забезпеченням умов життя для людей, повідомив Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 16:28;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні працюємо у прифронтовому Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".