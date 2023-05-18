Оборона регіону: Синєгубов у Куп’янську провів нараду з військовими (відео)

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у місті Куп’янськ 18 травня провів нараду з військовим командуванням та представниками місцевої влади.

Обговорювали гострі питання щодо відновлення Куп’янська та Куп’янської громади, а також військову та оборонну ситуацію вздовж лінії фронту, передає пресслужба ХОВА.

На сьогодні у Куп’янську проживають 5 тисяч осіб, а у всій громаді налічується приблизно 11 тисяч мешканців.

“Підтримуємо життєдіяльність Куп’янська навіть в таких важких умовах, адже фактично 8 км позаду нас знаходиться лінія фронту. Ворог постійно атакує позиції наших військових з усіх видів озброєння: танки, артилерія, міномети, авіація”, – зазначив Синєгубов.

Він додав, що також працюють над відновленням виплат зарплат місцевим педагогам – частково через Міністерство освіти та науки це питання вирішено.