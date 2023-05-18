В Харькове разбойник связал руки и заклеил рот скотчем 22-летней продавщице

56-летний мужчина напал на продавщицу магазина техники и аксессуаров в Харькове.

О разбойном нападении, которое случилось в магазине на проспекте Гагарина 15 мая, сообщила прокуратура.

«Около 9 часов утра мужчина вошел в магазин аксессуаров и техники, расположенный по просп. Гагарина. Делая вид, что имеет целью приобрести товар, злоумышленник дождался, когда 22-летняя продавщица повернулась к нему спиной, схватил ее за шею и приказал закрыть дверь. Нападающий связал руки потерпевшей и заклеил ей рот скотчем. Угрожая продавщице насилием, мужчина стал забирать из витрины товар. Добычей злоумышленника стали мобильные телефоны, роутеры и ноутбук», — проинформировали в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

С места происшествия мужчина скрылся. Но после его задержала полиция. Ему сообщили о подозрении в разбойном нападении, сейчас решают вопрос его заключения в СИЗО.