У Харкові розбійник зв’язав руки та заклеїв рот скотчем 22-річній продавчині
56-річний чоловік напав на продавчиню магазину техніки та аксесуарів у Харкові.
Про розбійний напад, який трапився у магазині на проспекті Гагаріна 15 травня, повідомила прокуратура.
“Близько 9 години ранку чоловік увійшов до магазину аксесуарів та техніки, розташованого по просп. Гагаріна. Удаючи, що має на меті придбати товар, зловмисник дочекався, коли 22-річна продавчиня повернулась до нього спиною, схопив її за шию і наказав зачинити двері. Нападник зв’язав руки потерпілої та заклеїв їй рот скотчем. Погрожуючи продавчині насильством, чоловік став забирати з вітрини товар. Здобиччю зловмисника стали мобільні телефони, роутери та ноутбук“, — поінформували у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
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З місця події чоловік втік. Але згодом його затримала поліція. Йому повідомили про підозру в розбійному нападі, зараз збираються відправити розбійника до СІЗО.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 10:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "56-річний чоловік напав на продавчиню магазину техніки та аксесуарів у Харкові".