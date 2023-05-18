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У Харкові розбійник зв’язав руки та заклеїв рот скотчем 22-річній продавчині

Події 10:09   18.05.2023
Оксана Горун
У Харкові розбійник зв’язав руки та заклеїв рот скотчем 22-річній продавчині

56-річний чоловік напав на продавчиню магазину техніки та аксесуарів у Харкові.

Про розбійний напад, який трапився у магазині на проспекті Гагаріна 15 травня, повідомила прокуратура.

“Близько 9 години ранку чоловік увійшов до магазину аксесуарів та техніки, розташованого по просп. Гагаріна. Удаючи, що має на меті придбати товар, зловмисник дочекався, коли 22-річна продавчиня повернулась до нього спиною, схопив її за шию і наказав зачинити двері. Нападник зв’язав руки потерпілої та заклеїв їй рот скотчем. Погрожуючи продавчині насильством, чоловік став забирати з вітрини товар. Здобиччю зловмисника стали мобільні телефони, роутери та ноутбук“, — поінформували у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Напав на магазин та продавщицю у Харкові 2

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    • З місця події чоловік втік. Але згодом його затримала поліція. Йому повідомили про підозру в розбійному нападі, зараз збираються відправити розбійника до СІЗО.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 10:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "56-річний чоловік напав на продавчиню магазину техніки та аксесуарів у Харкові".