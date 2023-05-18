В Харькове раздаются взрывы: Синегубов призывает находиться в укрытиях

Днем 18 мая около 14:50 российские военные обстреливают ракетами Харьковскую область.

В 14:52 в регионе была объявлена воздушная тревога, за мгновение до этого наблюдатели сообщили в Telegram о запуске ракет с территории Белгородской области РФ.

Один взрыв раздался до объявления воздушной тревоги, второй — после. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал находиться в укрытиях.