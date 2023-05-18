В Харькове раздаются взрывы: Синегубов призывает находиться в укрытиях
Фото: Вадим Беликов
Днем 18 мая около 14:50 российские военные обстреливают ракетами Харьковскую область.
В 14:52 в регионе была объявлена воздушная тревога, за мгновение до этого наблюдатели сообщили в Telegram о запуске ракет с территории Белгородской области РФ.
Один взрыв раздался до объявления воздушной тревоги, второй — после. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал находиться в укрытиях.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 15:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 18 мая около 14:50 российские военные обстреливают ракетами Харьковскую область. ".