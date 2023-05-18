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В Харькове раздаются взрывы: Синегубов призывает находиться в укрытиях

Происшествия 15:02   18.05.2023
Виктория Яковенко
В Харькове раздаются взрывы: Синегубов призывает находиться в укрытиях Фото: Вадим Беликов

Днем 18 мая около 14:50 российские военные обстреливают ракетами Харьковскую область. 

В 14:52 в регионе была объявлена воздушная тревога, за мгновение до этого наблюдатели сообщили в Telegram о запуске ракет с территории Белгородской области РФ.

Один взрыв раздался до объявления воздушной тревоги, второй — после. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал находиться в укрытиях.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 15:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 18 мая около 14:50 российские военные обстреливают ракетами Харьковскую область. ".