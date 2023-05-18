У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає перебувати в укриттях

Вдень 18 травня близько 14.50 російські військові обстрілюють ракетами Харківську область.

О 14:52 у регіоні було оголошено повітряну тривогу, за мить до цього спостерігачі повідомили в Telegram про запуск ракети з території Білгородської області РФ.

Один вибух пролунав до оголошення повітряної тривоги, другий – після. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари і закликав перебувати в укриттях.