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У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає перебувати в укриттях

Події 15:02   18.05.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає перебувати в укриттях

Вдень 18 травня близько 14.50 російські військові обстрілюють ракетами Харківську область.

О 14:52 у регіоні було оголошено повітряну тривогу, за мить до цього спостерігачі повідомили в Telegram про запуск ракети з території Білгородської області РФ.

Один вибух пролунав до оголошення повітряної тривоги, другий – після. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари і закликав перебувати в укриттях.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 15:02;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 18 травня близько 14.50 російські військові обстрілюють ракетами Харківську область.".