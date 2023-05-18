У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає перебувати в укриттях
Вдень 18 травня близько 14.50 російські військові обстрілюють ракетами Харківську область.
О 14:52 у регіоні було оголошено повітряну тривогу, за мить до цього спостерігачі повідомили в Telegram про запуск ракети з території Білгородської області РФ.
Один вибух пролунав до оголошення повітряної тривоги, другий – після. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари і закликав перебувати в укриттях.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 15:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 18 травня близько 14.50 російські військові обстрілюють ракетами Харківську область.".