Ваш родственник в беде: поймали мошенниц, выманивавших деньги у харьковчан

19-ти и 25-летняя девушки из города Кривой Рог длительное время обманывали людей, в том числе в Харьковской области, по схеме «ваш родственник в беде». Аферисток задержали после того, как они выманили деньги у жительницы Красноградского района Харьковщины.

Одна из аферисток позвонила женщине, выдавая себя за сотрудницу полиции, и заявила, что по вине ее дочери травмирован ребенок и срочно нужны деньги на его лечение. Мошенница предложила решить вопрос и «не возбуждать уголовное дело» за 63 тысячи гривен, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Женщина перечислила на указанную банковскую карточку 28 тысяч гривен. После чего позвонила дочери и узнала, что та все время находилась на работе и никаких правонарушений не совершала», — отметили в полиции.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) 17 мая правоохранители Харьковщины установили личности аферисток. Во время обысков в местах их проживания изъяли вещественные доказательства: мобильные телефоны и банковские карты.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Полиция установила причастность женщин к совершению еще одного преступления — потерпевшая перечислила им более 29 тысяч гривен.

Решается вопрос о сообщении аферисткам о подозрении и избрании меры пресечения.