Двое жителей Харьковщины продавали «зелье» в прифронтовых районах: приговор
Фото: ГБР
Двое наркодельцов с Харьковщины проведут 6 лет за решеткой.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. По данным правоохранителей, фигуранты самостоятельно выращивали и перерабатывали растения конопли. Расфасованную «продукцию» они поставляли через почту в Донецкую и Харьковскую области.
ГБР задержало дельцов в октябре 2022 года.
Во время обысков у них дома правоохранители изъяли более 200 килограммов растений конопли, приблизительная стоимость которых на «черном рынке» составляет 12 млн гривен.
Касательно третьего участника группы – организатора – материалы рассматриваются в суде в отдельном производстве, добавили в ГБР.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 13:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое наркодельцов с Харьковщины проведут 6 лет за решеткой.".