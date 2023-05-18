Двое жителей Харьковщины продавали «зелье» в прифронтовых районах: приговор

Двое наркодельцов с Харьковщины проведут 6 лет за решеткой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. По данным правоохранителей, фигуранты самостоятельно выращивали и перерабатывали растения конопли. Расфасованную «продукцию» они поставляли через почту в Донецкую и Харьковскую области.

ГБР задержало дельцов в октябре 2022 года.

Во время обысков у них дома правоохранители изъяли более 200 килограммов растений конопли, приблизительная стоимость которых на «черном рынке» составляет 12 млн гривен.

Касательно третьего участника группы – организатора – материалы рассматриваются в суде в отдельном производстве, добавили в ГБР.