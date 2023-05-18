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Двое жителей Харьковщины продавали «зелье» в прифронтовых районах: приговор

Общество 13:20   18.05.2023
Виктория Яковенко
Двое жителей Харьковщины продавали «зелье» в прифронтовых районах: приговор Фото: ГБР

Двое наркодельцов с Харьковщины проведут 6 лет за решеткой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. По данным правоохранителей, фигуранты самостоятельно выращивали и перерабатывали растения конопли. Расфасованную «продукцию» они поставляли через почту в Донецкую и Харьковскую области.

ГБР задержало дельцов в октябре 2022 года.

Во время обысков у них дома правоохранители изъяли более 200 килограммов растений конопли, приблизительная стоимость которых на «черном рынке» составляет 12 млн гривен.

Касательно третьего участника группы – организатора – материалы рассматриваются в суде в отдельном производстве, добавили в ГБР.

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Фото: ГБР

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 13:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое наркодельцов с Харьковщины проведут 6 лет за решеткой.".