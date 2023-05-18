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Двоє мешканців Харківщини продавали «зілля» у прифронтових районах: вирок

Суспільство 13:20   18.05.2023
Вікторія Яковенко
Двоє мешканців Харківщини продавали «зілля» у прифронтових районах: вирок Фото: ДБР

Двоє наркоділків з Харківщини проведуть 6 років за ґратами.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР. За даними правоохоронців, фігуранти самостійно вирощували та переробляли культивовані рослини конопель. Розфасовану «продукцію» вони постачали через поштові відправлення до Донецької та Харківської областей.

ДБР затримало ділків у жовтні 2022 року.

Під час обшуків у них вдома правоохоронці вилучили понад 200 кілограмів рослин конопель, приблизна вартість яких на «чорному ринку» складає 12 млн гривень.

Щодо третього учасника групи – організатора – матеріали розглядаються в суді в окремому провадженні, додали в ДБР.

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Фото: ДБР

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 13:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє наркоділків з Харківщини проведуть 6 років за ґратами.".