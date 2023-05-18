Двоє мешканців Харківщини продавали «зілля» у прифронтових районах: вирок
Фото: ДБР
Двоє наркоділків з Харківщини проведуть 6 років за ґратами.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР. За даними правоохоронців, фігуранти самостійно вирощували та переробляли культивовані рослини конопель. Розфасовану «продукцію» вони постачали через поштові відправлення до Донецької та Харківської областей.
ДБР затримало ділків у жовтні 2022 року.
Під час обшуків у них вдома правоохоронці вилучили понад 200 кілограмів рослин конопель, приблизна вартість яких на «чорному ринку» складає 12 млн гривень.
Щодо третього учасника групи – організатора – матеріали розглядаються в суді в окремому провадженні, додали в ДБР.
Читайте також: У Харкові неповнолітня торгувала “солями” та амфетаміном
Новини за темою:
Ви читали новину: «Двоє мешканців Харківщини продавали «зілля» у прифронтових районах: вирок»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 13:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє наркоділків з Харківщини проведуть 6 років за ґратами.".