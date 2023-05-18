Двоє мешканців Харківщини продавали «зілля» у прифронтових районах: вирок

Двоє наркоділків з Харківщини проведуть 6 років за ґратами.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР. За даними правоохоронців, фігуранти самостійно вирощували та переробляли культивовані рослини конопель. Розфасовану «продукцію» вони постачали через поштові відправлення до Донецької та Харківської областей.

ДБР затримало ділків у жовтні 2022 року.

Під час обшуків у них вдома правоохоронці вилучили понад 200 кілограмів рослин конопель, приблизна вартість яких на «чорному ринку» складає 12 млн гривень.

Щодо третього учасника групи – організатора – матеріали розглядаються в суді в окремому провадженні, додали в ДБР.