У Харкові неповнолітня торгувала “солями” та амфетаміном

У Харкові поліція спіймала “закладницю”, якій ще не виповнилося й 18-ти.

Про підозрілу дівчину на дитячому майданчику в Слобідському районі поліції повідомили місцеві жителі.

“Прибувши на місце події, працівники поліції виявили 17-річну дівчину. Неповнолітня зізналася, що має при собі згорток наркотичної речовини “сіль” вагою 70 грамів та 300 грамів амфетаміну. Правопорушниця повідомила, що зберігала наркотичну речовину з метою збуту та вказала 7 місць, де раніше сховала закладки”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Дівчині повідомили про підозру в незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні або збуті наркотиків.