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У Харкові неповнолітня торгувала “солями” та амфетаміном

Події 10:16   17.05.2023
Оксана Горун
У Харкові неповнолітня торгувала “солями” та амфетаміном Фото: ГУНП у Харківській області

У Харкові поліція спіймала “закладницю”, якій ще не виповнилося й 18-ти.

Про підозрілу дівчину на дитячому майданчику в Слобідському районі поліції повідомили місцеві жителі.

“Прибувши на місце події, працівники поліції виявили 17-річну дівчину. Неповнолітня зізналася, що має при собі згорток наркотичної речовини “сіль” вагою 70 грамів та 300 грамів амфетаміну. Правопорушниця повідомила, що зберігала наркотичну речовину з метою збуту та вказала 7 місць, де раніше сховала закладки”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

У Харкові поліцейські зловили неповнолітню закладницю
Фото: ГУНП у Харківській області

Дівчині повідомили про підозру в незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні або збуті наркотиків.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 10:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліція спіймала “закладницю”, якій ще не виповнилося й 18-ти".