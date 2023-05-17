У Харкові неповнолітня торгувала “солями” та амфетаміном
Фото: ГУНП у Харківській області
У Харкові поліція спіймала “закладницю”, якій ще не виповнилося й 18-ти.
Про підозрілу дівчину на дитячому майданчику в Слобідському районі поліції повідомили місцеві жителі.
“Прибувши на місце події, працівники поліції виявили 17-річну дівчину. Неповнолітня зізналася, що має при собі згорток наркотичної речовини “сіль” вагою 70 грамів та 300 грамів амфетаміну. Правопорушниця повідомила, що зберігала наркотичну речовину з метою збуту та вказала 7 місць, де раніше сховала закладки”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Дівчині повідомили про підозру в незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні або збуті наркотиків.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 10:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліція спіймала “закладницю”, якій ще не виповнилося й 18-ти".