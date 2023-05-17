В Харькове несовершеннолетняя торговала «солями» и амфетамином
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове полиция поймала «закладчицу», которой еще не исполнилось и 18-ти.
О подозрительной девушке на детской площадке в Слободском районе в полицию сообщили местные жители.
«Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили 17-летнюю девушку. Несовершеннолетняя призналась, что имеет при себе сверток наркотического вещества «соль» весом 70 граммов и 300 граммов амфетамина. Правонарушительница сообщила, что хранила наркотическое вещество с целью сбыта и указала 7 мест, где раньше спрятала закладки», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Девушке сообщили о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотиков.
Читайте также: Закладчик, раскладывавший свертки с метадоном по Харькову, сядет на 8 лет
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове несовершеннолетняя торговала «солями» и амфетамином»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 10:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полиция поймала «закладчицу», которой еще не исполнилось и 18-ти".