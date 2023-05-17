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В Харькове несовершеннолетняя торговала «солями» и амфетамином

Происшествия 10:16   17.05.2023
Оксана Горун
В Харькове несовершеннолетняя торговала «солями» и амфетамином Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове полиция поймала «закладчицу», которой еще не исполнилось и 18-ти.

О подозрительной девушке на детской площадке в Слободском районе в полицию сообщили местные жители.

«Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили 17-летнюю девушку. Несовершеннолетняя призналась, что имеет при себе сверток наркотического вещества «соль» весом 70 граммов и 300 граммов амфетамина. Правонарушительница сообщила, что хранила наркотическое вещество с целью сбыта и указала 7 мест, где раньше спрятала закладки», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В Харькове полицейские поймали несовершеннолетнюю закладчицу 2
Фото: ГУНП в Харьковской области

Девушке сообщили о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотиков.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 10:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полиция поймала «закладчицу», которой еще не исполнилось и 18-ти".