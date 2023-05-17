В Харькове несовершеннолетняя торговала «солями» и амфетамином

В Харькове полиция поймала «закладчицу», которой еще не исполнилось и 18-ти.

О подозрительной девушке на детской площадке в Слободском районе в полицию сообщили местные жители.

«Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили 17-летнюю девушку. Несовершеннолетняя призналась, что имеет при себе сверток наркотического вещества «соль» весом 70 граммов и 300 граммов амфетамина. Правонарушительница сообщила, что хранила наркотическое вещество с целью сбыта и указала 7 мест, где раньше спрятала закладки», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Девушке сообщили о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотиков.