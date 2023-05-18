Ваш родич у біді: спіймали шахрайок, які виманювали гроші у харків’ян (фото)
19-ти та 25-річна мешканки міста Кривий Ріг тривалий час обманювали людей, зокрема жителів Харківської області, за схемою “ваш родич у біді”. Жінок затримали після того, як вони виманили гроші у мешканки Красноградського району Харківщини.
Одна з аферисток зателефонувала жінці, видаючи себе за співробітницю поліції, і заявила, що з вини її доньки травмовано дитину та терміново потрібні гроші на її лікування. Шахрайка запропонувала вирішити питання та “не порушувати кримінальну справу” за 63 тисячі гривень, розповідають у ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Жінка перерахувала на вказану банківську картку 28 тисяч гривень. Після чого зателефонувала доньці та дізналась, що та весь час знаходилась на роботі та ніяких правопорушень не скоювала”, – зазначили в поліції.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) 17 травня правоохоронці Харківщини встановили особи аферисток. Під час обшуків у місцях їхнього мешкання вилучили речові докази: мобільні телефони та банківські картки.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
Поліція встановила причетність жінок до скоєння ще одного злочину – потерпіла перерахувала понад 29 тисяч гривень.
Вирішується питання щодо повідомлення аферисткам про підозру та обрання запобіжного заходу.
Читайте також: Двоє мешканців Харківщини продавали «зілля» у прифронтових районах: вирок
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ваш родич у біді: спіймали шахрайок, які виманювали гроші у харків’ян (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 19:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "19-ти та 25-річна мешканки міста Кривий Ріг тривалий час обманювали людей, зокрема жителів Харківської області, за схемою “ваш родич у біді”. Жінок затримали після того, як вони виманили гроші у мешканки Красноградського району Харківщини.".