Ваш родич у біді: спіймали шахрайок, які виманювали гроші у харків’ян (фото)

19-ти та 25-річна мешканки міста Кривий Ріг тривалий час обманювали людей, зокрема жителів Харківської області, за схемою “ваш родич у біді”. Жінок затримали після того, як вони виманили гроші у мешканки Красноградського району Харківщини.

Одна з аферисток зателефонувала жінці, видаючи себе за співробітницю поліції, і заявила, що з вини її доньки травмовано дитину та терміново потрібні гроші на її лікування. Шахрайка запропонувала вирішити питання та “не порушувати кримінальну справу” за 63 тисячі гривень, розповідають у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Жінка перерахувала на вказану банківську картку 28 тисяч гривень. Після чого зателефонувала доньці та дізналась, що та весь час знаходилась на роботі та ніяких правопорушень не скоювала”, – зазначили в поліції.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) 17 травня правоохоронці Харківщини встановили особи аферисток. Під час обшуків у місцях їхнього мешкання вилучили речові докази: мобільні телефони та банківські картки.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Поліція встановила причетність жінок до скоєння ще одного злочину – потерпіла перерахувала понад 29 тисяч гривень.

Вирішується питання щодо повідомлення аферисткам про підозру та обрання запобіжного заходу.