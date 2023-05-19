Ночью во время обстрела Харьковщины погиб мужчина (фото)
Харьковская областная прокуратура сообщила об еще одном погибшем в Харьковской области за сутки. Это 66-летний мужчина из Купянского района.
«19 мая около 3:00 российские военные обстреляли село Петропавловка в Купянском районе: погиб 66-летний мужчина, — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. — Также сегодня около 1:30 оккупанты из артиллерии били по Купянску. Правоохранители зафиксировали повреждение жилых домов и хозяйственных построек».
Прокуроры отметили, что в течение 18 мая под обстрел из РСЗО попало и село Тищенковка Купянского района. Там повреждены здания фермерского хозяйства.
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Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов, приводя данные о последствиях обстрелов за сутки, информировал только об одном погибшем — от ракетного удара по Циркунам.
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 11:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила об еще одном погибшем в Харьковской области за сутки. Это 66-летний мужчина из Купянского района".