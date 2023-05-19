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Ночью во время обстрела Харьковщины погиб мужчина (фото)

Происшествия 11:57   19.05.2023
Оксана Горун
Ночью во время обстрела Харьковщины погиб мужчина (фото)

Харьковская областная прокуратура сообщила об еще одном погибшем в Харьковской области за сутки. Это 66-летний мужчина из Купянского района.

«19 мая около 3:00 российские военные обстреляли село Петропавловка в Купянском районе: погиб 66-летний мужчина, — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. — Также сегодня около 1:30 оккупанты из артиллерии били по Купянску. Правоохранители зафиксировали повреждение жилых домов и хозяйственных построек».

Прокуроры отметили, что в течение 18 мая под обстрел из РСЗО попало и село Тищенковка Купянского района. Там повреждены здания фермерского хозяйства.

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    • Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов, приводя данные о последствиях обстрелов за сутки, информировал только об одном погибшем — от ракетного удара по Циркунам.

    Последствия обстрелов Харьковской области 18 мая 2023

    Последствия обстрелов Харьковской области 18 мая 2023 2

    Последствия обстрелов Харьковской области 18 мая 2023 3

    Последствия обстрелов Харьковской области 18 мая 2023 4

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 11:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила об еще одном погибшем в Харьковской области за сутки. Это 66-летний мужчина из Купянского района".