Ночью во время обстрела Харьковщины погиб мужчина (фото)

Харьковская областная прокуратура сообщила об еще одном погибшем в Харьковской области за сутки. Это 66-летний мужчина из Купянского района.

«19 мая около 3:00 российские военные обстреляли село Петропавловка в Купянском районе: погиб 66-летний мужчина, — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. — Также сегодня около 1:30 оккупанты из артиллерии били по Купянску. Правоохранители зафиксировали повреждение жилых домов и хозяйственных построек».

Прокуроры отметили, что в течение 18 мая под обстрел из РСЗО попало и село Тищенковка Купянского района. Там повреждены здания фермерского хозяйства.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов, приводя данные о последствиях обстрелов за сутки, информировал только об одном погибшем — от ракетного удара по Циркунам.