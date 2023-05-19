Вночі під час обстрілу Харківщини загинув чоловік (фото)

Харківська обласна прокуратура повідомила про ще одного загиблого в Харківській області за добу. Це 66-річний чоловік із Куп’янського району.

“19 травня близько 3:00 російські військові обстріляли село Петропавлівка на Куп’янщині: загинув 66-річний чоловік, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури. – Також сьогодні близько 1:30 окупанти з артилерії били по Куп‘янську. Правоохоронці зафіксували пошкодження житлових будинків та господарчих споруд”.

Прокурори зазначили, що протягом 18 травня під обстріл із РСЗВ потрапило й село Тищенківка Куп’янського району. Там пошкоджено будинки фермерського господарства.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов, наводячи дані про наслідки обстрілів за добу, інформував лише про одного загиблого – від ракетного удару по Циркунах.