Вночі під час обстрілу Харківщини загинув чоловік (фото)
Харківська обласна прокуратура повідомила про ще одного загиблого в Харківській області за добу. Це 66-річний чоловік із Куп’янського району.
“19 травня близько 3:00 російські військові обстріляли село Петропавлівка на Куп’янщині: загинув 66-річний чоловік, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури. – Також сьогодні близько 1:30 окупанти з артилерії били по Куп‘янську. Правоохоронці зафіксували пошкодження житлових будинків та господарчих споруд”.
Прокурори зазначили, що протягом 18 травня під обстріл із РСЗВ потрапило й село Тищенківка Куп’янського району. Там пошкоджено будинки фермерського господарства.
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Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов, наводячи дані про наслідки обстрілів за добу, інформував лише про одного загиблого – від ракетного удару по Циркунах.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 11:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила про ще одного загиблого в Харківській області за добу. Це 66-річний чоловік із Куп’янського району".