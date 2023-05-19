Live
  • Пятница 19.05.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.55
    • 🔴

В Харькове вор ограбил магазин, витрина которого была повреждена обстрелами

Общество 12:42   19.05.2023
Виктория Яковенко
В Харькове вор ограбил магазин, витрина которого была повреждена обстрелами Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове на 5 лет посадили четырех грабителей: один «обчистил» магазин одежды, трое проникли в помещение банка.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в марте прошлого года мужчина проходил мимо магазина одежды, расположенного по улице Полтавский Шбях. Преступник увидел, что витрина магазина повреждена в результате обстрелов, мужчина решил воспользоваться ситуацией. Он проник внутрь магазина и вынес оттуда товар.

Суд признал виновным грабителя в совершении кражи в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УКУ). Мужчине было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы и на основании ст. 75 УКУ, он был освобожден от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на 3 года.

«Первый заместитель руководителя Харьковской областной прокуратуры обжаловал указанный приговор в апелляционном порядке. Приговором коллегии судей апелляционная жалоба прокурора удовлетворена и назначена обвиняемому наказание в виде 5 лет лишения свободы с его реальным отбыванием», — отметили в прокуратуре.

Также к 5 годам за решеткой приговорены трое мужчин, которые в апреле прошлого года проникли в помещение банка, расположенного по проспекту Гагарина, и похитили оттуда компьютерную технику.

Мужчин признали виновными по ч. 4 ст. 185 УКУ и приговорили к 5 годам заключения, однако при этом двое из них были освобождены от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на 3 года, на основании ст. 75 УКУ, добавили правоохранители.

Прокуроры обжаловали приговор, суд апелляцию одобрил и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому с его реальным отбыванием.

Читайте также: В метро Харькова поймали вора, а на дорогах — пятерых пьяных водителей

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

12:42
В Харькове вор ограбил магазин, витрина которого была повреждена обстрелами
12:10
В Центральном парке Харькова появился новый фонтан (видео)
11:57
Ночью во время обстрела Харьковщины погиб мужчина (фото)
10:33
Харьковчанин поддерживал «спецоперацию» на YouTube
08:54
В Харькове на пожаре спасли мужчину

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове вор ограбил магазин, витрина которого была повреждена обстрелами»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 12:42;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на 5 лет посадили четырех грабителей: один «обчистил» магазин одежды, трое проникли в помещение банка.".