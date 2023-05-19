В Харькове вор ограбил магазин, витрина которого была повреждена обстрелами
В Харькове на 5 лет посадили четырех грабителей: один «обчистил» магазин одежды, трое проникли в помещение банка.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в марте прошлого года мужчина проходил мимо магазина одежды, расположенного по улице Полтавский Шбях. Преступник увидел, что витрина магазина повреждена в результате обстрелов, мужчина решил воспользоваться ситуацией. Он проник внутрь магазина и вынес оттуда товар.
Суд признал виновным грабителя в совершении кражи в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УКУ). Мужчине было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы и на основании ст. 75 УКУ, он был освобожден от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на 3 года.
«Первый заместитель руководителя Харьковской областной прокуратуры обжаловал указанный приговор в апелляционном порядке. Приговором коллегии судей апелляционная жалоба прокурора удовлетворена и назначена обвиняемому наказание в виде 5 лет лишения свободы с его реальным отбыванием», — отметили в прокуратуре.
Также к 5 годам за решеткой приговорены трое мужчин, которые в апреле прошлого года проникли в помещение банка, расположенного по проспекту Гагарина, и похитили оттуда компьютерную технику.
Мужчин признали виновными по ч. 4 ст. 185 УКУ и приговорили к 5 годам заключения, однако при этом двое из них были освобождены от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на 3 года, на основании ст. 75 УКУ, добавили правоохранители.
Прокуроры обжаловали приговор, суд апелляцию одобрил и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому с его реальным отбыванием.
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 12:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на 5 лет посадили четырех грабителей: один «обчистил» магазин одежды, трое проникли в помещение банка.".