У Харкові крадій пограбував магазин, вітрина якого була пошкоджена обстрілами

У Харкові на 5 років посадили чотирьох грабіжників: один «обчистив» магазин одягу, троє проникли до приміщення банку.

За даними Харківської обласної прокуратури, у березні минулого року чоловік проходив повз магазин одягу, розташований по вулиці Полтавський Шлях. Злочинець побачив, що вітрина магазину пошкоджена внаслідок обстрілів, чоловік вирішив скористатися ситуацією. Він проник всередину магазину і виніс звідти товар.

Суд визнав винним грабіжника у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ). Чоловіку було призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 ККУ, його було звільнено від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на 3 роки.

«Перший заступник керівника Харківської обласної прокуратури оскаржив зазначений вирок в апеляційному порядку. Вироком колегії суддів апеляційну скаргу прокурора задоволено та призначено обвинуваченому покарання у виді 5 років позбавлення волі з його реальним відбуванням», – зазначили у прокуратурі.

Також до 5 років за ґратами засуджено трьох чоловіків, які у квітні минулого року проникли до приміщення банку, розташованого по проспекту Гагаріна, та викрали звідти комп’ютерну техніку.

Чоловіків визнали винними за ч. 4 ст. 185 ККУ та засудили до 5 років ув’язнення. Однак при цьому двох з них було звільнено від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на 3 роки, на підставі ст. 75 ККУ, додали правоохоронці.

Прокурори оскаржили вирок, суд апеляцію схвалив та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі кожному, з його реальним відбуванням.