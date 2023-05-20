Синегубов об обстрелах Харьковщины: есть погибший и раненый
Фото: Олег Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях очередных обстрелов региона.
По данным Синегубова, в результате вражеских обстрелов села Петропавловка Купянского района погиб 65-летний гражданский мужчина. В населенном пункте повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
Также в результате обстрела села Синьковка получил ранения 43-летний мужчина. Его госпитализировали.
Армия РФ нанесла удар и по Волчанску, добавил Синегубов. Там повреждены 4 жилых дома и хозяйственные постройки.
В результате обстрелов Купянска, повреждены 3 дома и хозяйственные сооружения.
Читайте также: Два города на Харьковщине попали под обстрел: есть разрушения – ГСЧС
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов об обстрелах Харьковщины: есть погибший и раненый»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 08:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях очередных обстрелов региона.".