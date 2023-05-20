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Синегубов об обстрелах Харьковщины: есть погибший и раненый

Общество 08:52   20.05.2023
Виктория Яковенко
Синегубов об обстрелах Харьковщины: есть погибший и раненый Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях очередных обстрелов региона.

По данным Синегубова, в результате вражеских обстрелов села Петропавловка Купянского района погиб 65-летний гражданский мужчина. В населенном пункте повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Также в результате обстрела села Синьковка получил ранения 43-летний мужчина. Его госпитализировали.

Армия РФ нанесла удар и по Волчанску, добавил Синегубов. Там повреждены 4 жилых дома и хозяйственные постройки.

В результате обстрелов Купянска, повреждены 3 дома и хозяйственные сооружения.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 08:52;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях очередных обстрелов региона.".