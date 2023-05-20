Синегубов об обстрелах Харьковщины: есть погибший и раненый

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях очередных обстрелов региона.

По данным Синегубова, в результате вражеских обстрелов села Петропавловка Купянского района погиб 65-летний гражданский мужчина. В населенном пункте повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Также в результате обстрела села Синьковка получил ранения 43-летний мужчина. Его госпитализировали.

Армия РФ нанесла удар и по Волчанску, добавил Синегубов. Там повреждены 4 жилых дома и хозяйственные постройки.

В результате обстрелов Купянска, повреждены 3 дома и хозяйственные сооружения.